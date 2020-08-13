Финское правительство выступило с рекомендацией носить маски и работать удаленно

Правительство Финляндии поддержало рекомендацию Ведомства здравоохранения и социального развития THL об использовании масок в общественном транспорте и в других ситуациях, в которых невозможно соблюдать необходимую дистанцию. Об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Санна Марин (СДП), пишет Yle.
Граждане должны приобретать маски самостоятельно, но малоимущим гражданам маски будут выдаваться бесплатно. Государство компенсирует расходы муниципалитетам.
THL выдало рекомендацию о масках, несмотря на то, что до сих пор не получено неопровержимых доказательств об их эффективности. Тем не менее, использование масок оправданно даже в случае небольшого влияния на ситуацию с эпидемией.
В соответствии с рекомендацией THL, маски рекомендуется носить в общественном транспорте и по дороге на коронатест и обратно. Также маски рекомендованы, когда человек возвращается в Финляндию из стран с высоким риском заражения и когда он вынужден покинуть место карантина, например, для того, чтобы попасть к врачу.
В то же время вне рекомендации остаются рабочие места, которые находятся в компетенции Ведомства трудового здравоохранения. Также рекомендация не распространяется на общественные места, где можно соблюдать безопасную дистанцию. Это же касается и кружков по интересам, детских садов и школ.
Рекомендация носит общенациональный характер, но конкретные решения принимаются региональными органами власти. Если в регионе не было зафиксировано ни одного случая COVID-19 в течение последних двух недель, рекомендации можно не давать. Сейчас к таковым относятся медицинские округа Северной Карелии, Восточного Саво и Южной и Центральной Похьянмаа.
Рекомендация об использовании масок не распространяется на детей моложе 15 лет, а также на тех, кто не может их использовать по медицинским причинам. В таких случаях необходимо консультировать врача.
Директор THL Мика Салминен подчеркнул, что для получения максимальной пользы от масок их должно носить как можно больше людей. Он также напомнил о правилах использования масок: они должны полностью закрывать рот и нос, их нельзя трогать, спускать на подбородок, снимать с лица, поскольку это только увеличивает риск распространения вируса. При этом рекомендации о частом мытье рук и соблюдении безопасной дистанции остаются в силе, заявил он.
Также премьер-министр сообщила, что власти повторно введут рекомендацию об удаленной работе. В дальнейшем рекомендация будет носить региональный характер.
По словам Марин, новая рекомендация будет действовать в тех регионах, где зафиксирован рост случаев заболевания. В частности, такая ситуация сложилась в регионах Уусимаа, Варсинайс-Суоми и Лянси-Похья (регион Кеми-Торнио на границе с Швецией).