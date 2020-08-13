Прибалтика и Польша призывают Лукашенко прекратить применение силы против своего народа

«Мы, президенты Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, как ближайшие соседи Белоруссии, члены НАТО и Европейского Союза, хотим, чтобы Белоруссия была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной.

Поэтому мы призываем Президента Белоруссии:

1. Смягчить конфликт и немедленно положить конец применению силы против собственного народа. Положить конец насилию и уважать свободу прав человека, включая свободу выражения мнения и средств массовой информации, собраний и печати;

2. Немедленно освободить всех задержанных протестующих и прекратить дальнейшее преследование;

3. Без промедления начать диалог с белорусским народом. Слушайте голос своих граждан и позвольте им говорить свободно. Основываясь на личном опыте наших обществ, мы призываем к общему столу национального примирения с представителями правительства и гражданского общества. Это было бы хорошим шагом к началу настоящего национального диалога. Мы твердо верим, что диалог - это всегда лучший способ способствовать социальному развитию, обсуждать реформы и будущее страны.