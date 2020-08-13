Пожилая женщина попала под поезд и отделалась испугом

Полиция напоминает пешеходам, что железную дорогу следует пересекать только в предназначенных для этого местах перехода и при этом все равно быть внимательными. «Поезд большой, тяжелый и быстрый, к сожалению, в большинстве случаев столкновение поезда и человека приводит к более тяжелым для последнего последствиям, чем в этом счастливом несчастном случае», - предупреждает полиция.