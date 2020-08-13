Министр культуры предложил правительству отменить ограничения на заполняемость театров и кинотеатров

Если это предложение будет одобрено научным советом, то театры, концертные залы и кинотеатры смогут продавать билеты на все места в зале, передает "Актуальная камера".

Министр культуры обосновал свое предложение тем, что вирус распространяется не в театрах и концертных залах, а в других учреждениях.