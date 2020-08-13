Министр культуры предложил правительству отменить ограничения на заполняемость театров и кинотеатров

Министр культуры Тынис Лукас на кабинетном заседании правительства выступил с предложением отменить с нового сезона для учреждений культуры действующее 50-процентное ограничение на заполнение залов, пишет Rus.ERR.
Если это предложение будет одобрено научным советом, то театры, концертные залы и кинотеатры смогут продавать билеты на все места в зале, передает "Актуальная камера".
Министр культуры обосновал свое предложение тем, что вирус распространяется не в театрах и концертных залах, а в других учреждениях.
"Правительство обратилось к научному совету, чтобы получить экспертную оценку. Я считаю, что организаторы культурных мероприятий сделали все для безопасности публики, я не имею в виду ночные клубы, речь идет о настоящих культурных событиях - спектаклях, концертах и киносеансах", - сказал Лукас.