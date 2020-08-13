Чт, 13.08.2020
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  • «Руки в крови — Лукашенко уходи!» На площади Вабадузе прошла акция протеста
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Галерея ⟩ «Руки в крови — Лукашенко уходи!» На площади Вабадузе прошла акция протеста

На площади Вабадузе прошла акция протеста против репрессий в Беларуси. Жители Эстонии выразили несогласие с режимом Александра Лукашенко и жестокостью, с которой силовые структуры подавляют мирные демонстрации.

В Беларуси около 7000 человек были арестованы в ходе протестов после воскресных выборов, сотни получили ранения, а силы безопасности используют все более жестокие методы для подавления протестов. На крупнейших предприятиях страны проходят массовые забастовки.

События в Беларуси вызвали во всем мире широкий резонанс. ЕС может снова ввести недавно отмененные санкции против Лукашенко и его чиновников.

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