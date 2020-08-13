Галерея ⟩ «Руки в крови — Лукашенко уходи!» На площади Вабадузе прошла акция протеста

На площади Вабадузе прошла акция протеста против репрессий в Беларуси. Жители Эстонии выразили несогласие с режимом Александра Лукашенко и жестокостью, с которой силовые структуры подавляют мирные демонстрации.
В Беларуси около 7000 человек были арестованы в ходе протестов после воскресных выборов, сотни получили ранения, а силы безопасности используют все более жестокие методы для подавления протестов. На крупнейших предприятиях страны проходят массовые забастовки.
События в Беларуси вызвали во всем мире широкий резонанс. ЕС может снова ввести недавно отмененные санкции против Лукашенко и его чиновников.