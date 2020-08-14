Бывший белорусский политзаключенный: после случившегося Лукашенко даже подписи не смог бы собрать

- Да. Вы слышали о том, что через несколько дней вагнеровцев вернут на родину, т.е. в Россию? А кто нам угрожал тогда? Они орали, что банды боевиков бродят по территории Республики Беларусь, но никто не закрыл границу с Россией. Ах, лагеря тренируются в Псковской и Новгородской областях! Ну-ну, покажите нам эти лагеря. И только ошалевший от этой наглости министр Лавров вынужден слать какие-то дикие ноты.

- Как выглядел бы сейчас, с вашей точки зрения, позитивный сценарий развития событий в Беларуси?

- Объявление выборов несостоявшимися, формирование с нуля исполняющим обязанности президента и действующим премьер-министром прозрачной системы подсчета голосов, отказ исполняющего обязанности, как это было в Украине с Турчиновым, г-на Головченко от непосредственного участия в выборах и превращение его в гаранта честных и прозрачных выборов. В том, что Александр Лукашенко после случившегося даже подписей не смог бы собрать, у меня нет никаких сомнений. Но сам момент мирной передачи власти от лукашенковской элиты новому, свободно избранному президенту был бы достаточной гарантией для всего высшего эшелона белорусских чиновников. И я не исключаю, что выбрать могли бы и кого-то из них. Тот же Макей был бы фигурой вполне приемлемой в том числе для значительной части оппозиции. Можно было бы пойти и по сценарию круглого стола в Польше – когда президент ваш (Войцех Ярузельский), а премьер-министр – от «Солидарности» (Мазовецкий). На переходные полгода это была бы идеальная система. А может, и у оппозиции есть кандидат в премьер-министры – например, банкир Боборыко, который находится сейчас в тюрьме.

- При каких условиях возможен этот позитивный сценарий, если вообще возможен?

- Он возможен при одном единственном условии: если правительство, наконец, поймет, что пока опасность грозит только нескольким людям, а чем дальше затягивается реализация мирного диалога с оппозицией, ну…

Александр Иосифович Федута (род. в 1964)

Белорусский политический деятель, политолог.

По образованию филолог, литературовед.

В 1994 году был членом предвыборного штаба Александра Лукашенко, после его победы на выборах недолгое время был сотрудником его администрации.

На выборах президента 2010 года работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева.

20 декабря 2010 года арестован и помещен в следственный изолятор КГБ.

В январе 2011 года признан Amnesty International узником совести, спустя три месяца под давлением мировой общественности выпущен под подписку о невыезде.

В мае 2011 года приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Ныне является политическим обозревателем газеты "Народная воля".