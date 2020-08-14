Пьяный водитель выехал с дороги и врезался в дерево: в больницу попала 21-летняя женщина

Инцидент имел место около 4.30 на втором километре дороги Лауласмаа — Лохусалу. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 20-летний водитель Toyota Avensis не справился с управлением, выехал с дороги через полосу встречного движения и врезался в дерево.