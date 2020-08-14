Пт, 14.08.2020
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В Пыхья-Таллинне пройдет кинофестиваль под открытым небом

Кино под открытым небом. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

В пятницу, 14 августа в парке столичного пляжа Штромка начнется фестиваль под открытым небом PõhjaKino 2020.

Первым в рамках фестиваля покажут фильм "Холоп".

Бесплатный пыхья-таллиннский кинофестиваль под открытым небом проходит в этом году в первый раз. "В ходе кинофестиваля мы знакомим и с Пыхья-Таллинном, так как каждый кинопоказ проходит на новой локации", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд пояснив, что киносеансы состоятся на Штромке, в парке Каламая, порте Ноблесснер и заводе Пыхьяла. 

Фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами, мультфильм - в дубляже на эстонский язык. Управа района советует взять с собой пледы и подушки. На месте будут стулья, но в ограниченном количестве. 

Программа "ПыхьяКино 2020":

14.08/21:00 – пляж Штромка | "Холоп" (на русском языке с эстонскими субтитрами);

15.08/20:00 – парк Каламая| "Распрекрасный принц"  (в дубляже на эстонский язык);

16.08/21:00 – Noblessner | "Они" (на английском языке с эстонскими и русскими);

29.08/21:00 – Марати, 5 | "Неразлучные" (на французском языке с эстонскими и русскими субтитрами).

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