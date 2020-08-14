В Пыхья-Таллинне пройдет кинофестиваль под открытым небом

В пятницу, 14 августа в парке столичного пляжа Штромка начнется фестиваль под открытым небом PõhjaKino 2020.
Первым в рамках фестиваля покажут фильм "Холоп".
Бесплатный пыхья-таллиннский кинофестиваль под открытым небом проходит в этом году в первый раз. "В ходе кинофестиваля мы знакомим и с Пыхья-Таллинном, так как каждый кинопоказ проходит на новой локации", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд пояснив, что киносеансы состоятся на Штромке, в парке Каламая, порте Ноблесснер и заводе Пыхьяла.
Фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами, мультфильм - в дубляже на эстонский язык. Управа района советует взять с собой пледы и подушки. На месте будут стулья, но в ограниченном количестве.
Программа "ПыхьяКино 2020":
14.08/21:00 – пляж Штромка | "Холоп" (на русском языке с эстонскими субтитрами);
15.08/20:00 – парк Каламая| "Распрекрасный принц" (в дубляже на эстонский язык);
16.08/21:00 – Noblessner | "Они" (на английском языке с эстонскими и русскими);
29.08/21:00 – Марати, 5 | "Неразлучные" (на французском языке с эстонскими и русскими субтитрами).