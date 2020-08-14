В Пыхья-Таллинне пройдет кинофестиваль под открытым небом

Бесплатный пыхья-таллиннский кинофестиваль под открытым небом проходит в этом году в первый раз. "В ходе кинофестиваля мы знакомим и с Пыхья-Таллинном, так как каждый кинопоказ проходит на новой локации", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд пояснив, что киносеансы состоятся на Штромке, в парке Каламая, порте Ноблесснер и заводе Пыхьяла.