«Лейпциг» обыграл «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, ему ассистировали судьи на линиях Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Счет был открыт в начале второго тайма — на 50-й минуте встречи автором забитого мяча стал Даниэль Ольмо, ему ассистировал Марсель Забитцер. Испанцы отыгрались в середине тайма благодаря голу Жоау Фелиша с пенальти.