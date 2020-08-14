Спецслужбы США раскрыли шпионскую программу Drovorub

По данным американских спецслужб, разработали Drovorub в отделе ГРУ, который связывают с деятельностью хакерских группировок Fancy Bear, Strontium и APT 28. Drovorub действует в операционной системе Linux и позволяет хакерам получать доступ к хранящимся на компьютере файлам и даже дистанционно управлять компьютером.

Охота хакеров за вакциной

По данным западных спецслужб, задача похитителей заключалась не в том, чтобы помешать разработкам вакцины, а в том, чтобы с помощью похищенных данных самим быть в состоянии разработать вакцину от коронавируса. "Россия, очевидно, не заинтересована в саботаже разработок, но они не хотят быть зависимыми от США и Великобритании в вопросах исследования и производства вакцины", - цитирует газета The New York Times слова бывшего шефа британского Центра правительственной связи Роберта Ханнигана.