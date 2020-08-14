Спецслужбы США раскрыли шпионскую программу Drovorub

Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявили о раскрытии шпионской программы Drovorub, разработанной по заказу Главного разведывательного управления (ГРУ) и угрожающей национальной безопасности США. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте ФБР, пишет Deutsche Welle.
По данным американских спецслужб, разработали Drovorub в отделе ГРУ, который связывают с деятельностью хакерских группировок Fancy Bear, Strontium и APT 28. Drovorub действует в операционной системе Linux и позволяет хакерам получать доступ к хранящимся на компьютере файлам и даже дистанционно управлять компьютером.
Охота хакеров за вакциной
В июле спецслужбы Великобритании, США и Канады обвинили подконтрольных Кремлю хакеров в нападениях на сети международных исследовательских центров с целью украсть данные о разработках вакцины от COVID-19.
По данным западных спецслужб, задача похитителей заключалась не в том, чтобы помешать разработкам вакцины, а в том, чтобы с помощью похищенных данных самим быть в состоянии разработать вакцину от коронавируса. "Россия, очевидно, не заинтересована в саботаже разработок, но они не хотят быть зависимыми от США и Великобритании в вопросах исследования и производства вакцины", - цитирует газета The New York Times слова бывшего шефа британского Центра правительственной связи Роберта Ханнигана.