Пт, 14.08.2020
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Литва предложит ввести санкции ЕС в отношении белорусских должностных лиц

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что  предложит  ввести санкции Евросоюза в отношении белорусских должностных лиц, ответственных за насилие против протестующих и фальсификацию выборов. Он планирует поднять вопрос о санкциях на предстоящей в пятницу  видеконференции министров иностранных дел ЕС.

"Хотелось бы, чтобы это не стало еще одним заявлением о нашей обеспокоенности, а выразилось бы в конкретном действие", - заявил министр BNS.

"Должностные лица, которые применяли избыточную силу, должны чувствовать ответственность, поэтому я  предложу применение индивидуальных санкций в отношении должностных лиц и политиков, которые несут непосредственную ответственность из применение силы против мирных демонстрантов и фальсификацию выборов", - сказал  министр, отметив, что предложит учредить фонд ЕС поддержки жертв репрессий в Белоруссии.

Линкявичюс также отметил, что представит коллегам-министрам план президента Гитанаса Науседы по созданию в Белоруссии Национального совета, в который могут войти представители властей и гражданского общества Белоруссии.

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