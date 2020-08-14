Литва предложит ввести санкции ЕС в отношении белорусских должностных лиц

"Хотелось бы, чтобы это не стало еще одним заявлением о нашей обеспокоенности, а выразилось бы в конкретном действие", - заявил министр BNS.

"Должностные лица, которые применяли избыточную силу, должны чувствовать ответственность, поэтому я предложу применение индивидуальных санкций в отношении должностных лиц и политиков, которые несут непосредственную ответственность из применение силы против мирных демонстрантов и фальсификацию выборов", - сказал министр, отметив, что предложит учредить фонд ЕС поддержки жертв репрессий в Белоруссии.