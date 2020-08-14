Литва предложит ввести санкции ЕС в отношении белорусских должностных лиц

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что предложит ввести санкции Евросоюза в отношении белорусских должностных лиц, ответственных за насилие против протестующих и фальсификацию выборов. Он планирует поднять вопрос о санкциях на предстоящей в пятницу видеконференции министров иностранных дел ЕС.
"Хотелось бы, чтобы это не стало еще одним заявлением о нашей обеспокоенности, а выразилось бы в конкретном действие", - заявил министр BNS.
"Должностные лица, которые применяли избыточную силу, должны чувствовать ответственность, поэтому я предложу применение индивидуальных санкций в отношении должностных лиц и политиков, которые несут непосредственную ответственность из применение силы против мирных демонстрантов и фальсификацию выборов", - сказал министр, отметив, что предложит учредить фонд ЕС поддержки жертв репрессий в Белоруссии.
Линкявичюс также отметил, что представит коллегам-министрам план президента Гитанаса Науседы по созданию в Белоруссии Национального совета, в который могут войти представители властей и гражданского общества Белоруссии.