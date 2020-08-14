СМИ: задержанных на акциях протеста в Минске начали освобождать

"Выпускать задержанных на акциях протеста людей с ЦИП на Окрестина начали примерно в 22:30", - говорится в сообщении.

В 1:20 ночи возле ЦИП появился замминистра внутренних дел Александр Барсуков. На вопрос, сколько задержанных сегодня отпустят, он ответил, что всех. "Издевательств не было", - добавил он.

При этом портал сообщает, что за полтора часа они насчитали около 10 карет скорых, которые подъезжали к Окрестина.

Вечером в четверг председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний участников несанкционированных акций.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - сказала Кочанова, которую цитировал телеграм-канал "Пул первого".

"Нам не нужна драка. Не нужна война", - добавила она.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в свою очередь заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов.

"Перед теми, кто оказался рядом и не ушел вовремя, и не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - сказал Караев в эфире телеканала ОНТ.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.