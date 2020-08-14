ФОТО ⟩ Во время раскопок в центре Таллинна обнаружена довоенная находка

В ходе археологических раскопок в Таллинне был обнаружен большой металлический резервуар. По данным отдела защиты памятников старины Департамента городского планирования, можно с уверенностью сказать, что этот резервуар находился под фундаментом находившейся когда-то в этом месте заправки Shell, передает Postimees.
Археологические раскопки ведутся в центре Таллинна, на углу бульвара Эстония, 19 и улицы Татари, 1.
«На этом фото, сделанном до Второй мировой войны, хорошо видна заправочная станция на краю участка на бульваре Эстония. Проект АЗС с подробными чертежами ее механизмов также сохранился в архивах Таллиннского департамента городского планирования», - сообщается на странице отдела охраны памятников в Facebook.
Из документов городской управы следует, что заправка была построена и сдана в эксплуатацию в 1930 году. Уже снесенный цветочный магазин частично располагался на ее фундаменте.
На этой неделе археологи приступили к исследованию более ранних слоев почвы, относящихся к средневековью.