Пт, 14.08.2020
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  • Во время раскопок в центре Таллинна обнаружена довоенная находка

ФОТО ⟩ Во время раскопок в центре Таллинна обнаружена довоенная находка

Arheoloogid kaevasid välja Shelli tankla vundamendi ja selle taha rajatud mahuti.

ФОТО: Muinsuskaitseamet

В ходе археологических раскопок в Таллинне был обнаружен большой металлический резервуар. По данным отдела защиты памятников старины Департамента городского планирования, можно с уверенностью сказать, что этот резервуар находился под фундаментом находившейся когда-то в этом месте заправки Shell, передает Postimees.

 Археологические раскопки ведутся в центре Таллинна, на углу бульвара Эстония, 19 и улицы Татари, 1. 

«На этом фото, сделанном до Второй мировой войны, хорошо видна заправочная станция на краю участка на бульваре Эстония. Проект АЗС с подробными чертежами ее механизмов также сохранился в архивах Таллиннского департамента городского планирования», - сообщается на странице отдела охраны памятников в Facebook.

Справа хорошо видна заправка Shell.

ФОТО: Muinsuskaitseamet

Из документов городской управы следует, что заправка была построена и сдана в эксплуатацию в 1930 году. Уже снесенный цветочный магазин частично располагался на ее фундаменте. 

На этой неделе археологи приступили к исследованию более ранних слоев почвы, относящихся к средневековью.

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