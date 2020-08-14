Клиенты Swedbank накопили при оплате карточками более миллиона евро

Более 50 000 клиентов Swedbank пользуются услугой удобного и регулярного сбережения «Накопитель». За несколько месяцев они накопили в общей сложности более одного миллиона евро, совершая платежи с помощью банковской карточки.
«Вопреки распространенному заблуждению, что копить деньги могут только люди с высоким доходом, начать копить можно с небольших сумм – по десять-двадцать евро в месяц. За год накапливается значительная сумма», – сказал руководитель отдела финансирования частных клиентов Swedbank Тармо Улла.
«Самое главное в экономии – последовательность. Для того чтобы поддержать привычку к накоплению, в конце мая Swedbank выпустил на рынок «Накопитель», который автоматизирует процесс, позволяя регулярно и незаметно откладывать небольшие суммы», - добавил он.
Например, «Накопитель» предлагает возможность использовать платежи карточками для накопления денег. Каждая сумма, уплачиваемая с помощью карточки, округляется до ближайшего евро, а разница переводится с расчетного счета на счет «Накопителя». Всего за пару месяцев к «Накопителю» присоединились 51 655 человек. Путем округления сумм, уплачиваемых с помощью карточек, было собрано 1 066 882 евро. Таким образом, средняя сумма, собранная за несколько месяцев с одного счета, составила 20,65 евро.
Улла отметил, что сбор средств с помощью Накопителя оказался более популярным среди клиентов в Эстонии, чем в других странах Балтии. «Это подтверждает, что в Эстонии людям очень важно иметь финансовые резервы на случай непредвиденных обстоятельств», – сказал он. В июле Накопителем воспользовались в Латвии 38 481 человек и в Литве 44 611 человек. Средняя накопленная сумма, на один счёт составила 21,26 евро в Латвии и 14,93 евро в Литве.
Помимо округления суммы, оплаченной карточкой, вы также можете заключить постоянное поручение с тем, чтобы с помощью регулярных взносов «Накопитель» пополнялся быстрее. Кроме того, вы можете в любой момент перечислить на счет «Накопителя» любую сумму. Деньги, собранные на счёте «Накопителя», могут быть сняты частично или полностью в любое время, и это бесплатно. Клиент может найти «Накопитель» как в интернет-банке, так и в мобильном банке. Подключение занимает менее десяти секунд. Более подробная информация доступна на сайте «Накопителя».