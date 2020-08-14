Пт, 14.08.2020
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  • Началась подготовка к строительству четырехполосного шоссе Йыхви-Нарва

Началась подготовка к строительству четырехполосного шоссе Йыхви-Нарва

Грузовик на шоссе. Иллюстративное фото.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В Департаменте шоссейных дорог приступили к подготовке строительства четырехполосного шоссе между Йыхви и Нарвой. На строительство потребуется более десяти лет, пишет Rus.ERR.

По данным Департамента шоссейных дорог, в сутки между Йыхви и Нарвой передвигается до 8000 автомобилей, что по сравнению с другими крупными дорогами страны не является столь большой нагрузкой, но шоссе, особенно со стороны Нарвы, извилистое и опасное. До этого безопасность движения пытались повысить при помощи ограничений и фоторадаров.

Проблемы помогло бы решить четырехполосное шоссе, строительства которого местные жители ждут многие годы.

"Безопасное движение и, может быть, повышение скорости движения поспособствуют более быстрому и безопасному передвижению людей и товаров. Шоссе 2+2 сделало бы более удобной предпринимательскую среду", – рассказал  директор по развитию ида-вируских промышленных территорий Теэт Куусмик.

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