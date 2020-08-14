Началась подготовка к строительству четырехполосного шоссе Йыхви-Нарва

В Департаменте шоссейных дорог приступили к подготовке строительства четырехполосного шоссе между Йыхви и Нарвой. На строительство потребуется более десяти лет, пишет Rus.ERR.
По данным Департамента шоссейных дорог, в сутки между Йыхви и Нарвой передвигается до 8000 автомобилей, что по сравнению с другими крупными дорогами страны не является столь большой нагрузкой, но шоссе, особенно со стороны Нарвы, извилистое и опасное. До этого безопасность движения пытались повысить при помощи ограничений и фоторадаров.
Проблемы помогло бы решить четырехполосное шоссе, строительства которого местные жители ждут многие годы.
"Безопасное движение и, может быть, повышение скорости движения поспособствуют более быстрому и безопасному передвижению людей и товаров. Шоссе 2+2 сделало бы более удобной предпринимательскую среду", – рассказал директор по развитию ида-вируских промышленных территорий Теэт Куусмик.