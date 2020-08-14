Началась подготовка к строительству четырехполосного шоссе Йыхви-Нарва

По данным Департамента шоссейных дорог, в сутки между Йыхви и Нарвой передвигается до 8000 автомобилей, что по сравнению с другими крупными дорогами страны не является столь большой нагрузкой, но шоссе, особенно со стороны Нарвы, извилистое и опасное. До этого безопасность движения пытались повысить при помощи ограничений и фоторадаров.