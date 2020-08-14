Такого в Эстонии еще не было: в Тарту начались уникальные строительные работы

Четырехугольные коробки туннелей, отлитые из бетона в начале лета, теперь отвердели, и можно приступать к следующему важному этапу строительства, когда бетонные туннели весом 1200 тонн вдавливаются через земляную насыпь железнодорожного полотна на свои места.

«В условиях Эстонии использование уникальной и сложной технологии строительства туннелей необходимо в основном для того, чтобы железнодорожное и городское движение могло продолжаться на этой развязке по возможности с минимальными помехами. Обычно аналогичные туннели устанавливаются с помощью крана, что в данном случае означало бы демонтаж железной дороги на период выполнения подъемных работ и установки туннелей, а также закрытие улицы Рийа для автомобильного движения», – пояснил вице-мэр Раймонд Тамм.

Туннели проталкиваются на свое место по одному, на установку одного туннеля потребуется примерно одна неделя. Когда туннели будут на своем месте, начнется их отделка изнутри. После проталкивания первого туннеля начнутся также подготовительные работы для строительства фундаментов под виадук для немоторизованного движения. В ходе работ на перекрестке сохраняется имеющаяся схема дорожного движения.