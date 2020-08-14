Пт, 14.08.2020
С большим усердием готовится почва для таких изменений, при которых хозяином вашего тела может стать кто-то другой. Маари Пыйм
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ФОТО ⟩ Феерический зеркальный домик ищет новое место и нового хозяина

ÖÖD peegelmaja.

ФОТО: KV.EE

Зеркальный дом ÖÖD, который приобрел большую популярность и у нас, и в других странах, ждет нового собственника в волости Раэ, передает Kodustiil.

Великолепный зеркальный домик общей площадью 18 квадратных метров выполнен из двойного закаленного зеркального стекла и высококлассных досок. У входной стены дома есть термообработанный островок, который долговечен и не требует ухода.

Зеркальный дом ÖÖD.

ФОТО: KV.EE

При строительстве дома использовались только отечественные материалы. Дом, построенный в 2019 году, сменит собственников за 46000 евро. Дом отапливается при помощи подогрева пола, а также тепловым насосом воздух-воздух. При желании дом продается с мебелью.

Зеркальный дом ÖÖD.

ФОТО: KV.EE

Транспортировка на новое место - за счет покупателя! С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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