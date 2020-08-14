ФОТО ⟩ Феерический зеркальный домик ищет новое место и нового хозяина

Великолепный зеркальный домик общей площадью 18 квадратных метров выполнен из двойного закаленного зеркального стекла и высококлассных досок. У входной стены дома есть термообработанный островок, который долговечен и не требует ухода.

Зеркальный дом ÖÖD. ФОТО: KV.EE

При строительстве дома использовались только отечественные материалы. Дом, построенный в 2019 году, сменит собственников за 46000 евро. Дом отапливается при помощи подогрева пола, а также тепловым насосом воздух-воздух. При желании дом продается с мебелью.

Зеркальный дом ÖÖD. ФОТО: KV.EE