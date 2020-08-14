Эстонский футболист попался пьяным за рулем

Из протокола Харьюского уездного суда следует, что Лепметс 24 июня в три часа утра ехал на моторном транспортном средстве в нетрезвом состоянии. У него установили алкогольное опьянение в 1,22 мг/л. Футболист нарушил Закон о дорожным движении и Закон об охране правопорядка.

Лепметсу был назначен денежный штраф. Он должен оплатить сумму в размере 54 дневных ставок, что, исходя из среднего дневного дохода обвиняемого за 2019 год в 22,80 евро, составляет 1231 евро и 20 центов. Также он должен компенсировать расходы на производство в размере 535,20 евро.

Экс-вратарь сборной Эстонии в мае неожиданно сообщил о завершении карьеры. Он начал работать в Таллиннской муниципальной полиции. Но недавно ситуация изменилась — Лепметс стал тренироваться с «Нымме Калью».