Эстонский футболист попался пьяным за рулем

В последние месяцы активно обсуждается футбольная карьера экс-вратаря сборной Эстонии Сергея Лепметса, но, как выяснилось, недавно он также попался за рулем в нетрезвом виде, сообщает Postimees.
Из протокола Харьюского уездного суда следует, что Лепметс 24 июня в три часа утра ехал на моторном транспортном средстве в нетрезвом состоянии. У него установили алкогольное опьянение в 1,22 мг/л. Футболист нарушил Закон о дорожным движении и Закон об охране правопорядка.
Лепметсу был назначен денежный штраф. Он должен оплатить сумму в размере 54 дневных ставок, что, исходя из среднего дневного дохода обвиняемого за 2019 год в 22,80 евро, составляет 1231 евро и 20 центов. Также он должен компенсировать расходы на производство в размере 535,20 евро.
Экс-вратарь сборной Эстонии в мае неожиданно сообщил о завершении карьеры. Он начал работать в Таллиннской муниципальной полиции. Но недавно ситуация изменилась — Лепметс стал тренироваться с «Нымме Калью».
Вчера выяснилось, что клуб, который хочет забрать себе вратаря, должен заплатить бывшему клубу FCI Levadia 14 568 евро. У Лепметса есть с клубом действующий договор до 2022 года. По данному инциденту проводили производство, в результате которого Эстонский футбольный союз посчитал, что плата за переход в почти 15 000 евро будет оправдана.