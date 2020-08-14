Производство энергии из возобновляемых источников выросло вдвое за пять лет

В отчете также говорится, что ветряные и солнечные станции постепенно вытесняют электростанции, работающие на угле и загрязняющие атмосферу. Так, в первой половине 2020 года доля угольной энергии в общем производстве сократилась на рекордные 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном это произошло из-за эпидемии коронавируса, но около трети этого падения связано с ростом производства возобновляемой энергии, пишет The Verge .

Лидерами в сфере развития ветряной и солнечной энергетики эксперты назвали Великобританию и страны ЕС. Так, в Германии на долю ветряной и солнечной энергии приходится уже 42% вырабатываемой в стране энергии. В Великобритании этот показатель составляет 33%, а в целом по ЕС - 21%. При этом в США на ветряные и солнечные станции приходится только 12% выработки энергии, хотя в этом году производство энергии такими станциями, а также атомными станциями должно превзойти производство угольных электростанций. В Китае, где угольные электростанции вырабатывают более половины мирового объема энергии таких станций, на долю возобновляемых источников приходится около 10% выработки.

Напомним, в 2018 году британская компания ScottishPower, которая входит в шестерку крупнейших производителей электроэнергии в стране, полностью перешла на выработку электричества с помощью ветряных электростанций. Переход на ветряную энергию завершился в октябре 2018 года продажей всех действующих тепловых электростанций, работающих на угле и газе, группе компаний Drax Smart Generation.