20-летний форвард "Каролины" Андрей Свечников стал первой звездой матча Кубка Стэнли

20-летний форвард "Харрикейнз" поучаствовал в двух голах своего клуба - забросил шайбу и сделал голевую передачу.

В пяти матчах плей-офф на счету Свечникова уже 7 (4+3) очков по системе гол плюс пас. Он является самым результативным россиянином августа в НХЛ.

Тем временем шайба российского форварда Никиты Кучерова оказалась единственной для "Тампы-Бэй Лайтнинг" во втором матче кубкового противостояния с "Коламбус Блю Джекетс" (1:3). Его соотечественник и партнер по команде Андрей Василевский отразил 19 бросков. Для победы этих усилий не хватило.

Гол Кучерова стал для него вторым в плей-офф, а набранное очко - пятым в пяти играх текущего розыгрыша. Никита ведет заочное противостояние с членом Зала славы Мартеном Сан-Луи за титул самого результативного кубкового игрока в истории "Тампы". В 70 матчах на его счету уже 66 (31+35) баллов. До рекорда осталось забросить две шайбы.