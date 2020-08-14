20-летний форвард "Каролины" Андрей Свечников стал первой звездой матча Кубка Стэнли

Россиянин Андрей Свечников стал первой звездой матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Каролиной" и "Бостоном" (3:2) в Торонто, пишет Newsru.
20-летний форвард "Харрикейнз" поучаствовал в двух голах своего клуба - забросил шайбу и сделал голевую передачу.
В пяти матчах плей-офф на счету Свечникова уже 7 (4+3) очков по системе гол плюс пас. Он является самым результативным россиянином августа в НХЛ.
All cheddah for Andrei Svechnikov (@ASvechnikov_37). 🧀 #StanleyCup— NHL (@NHL) August 14, 2020
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Тем временем шайба российского форварда Никиты Кучерова оказалась единственной для "Тампы-Бэй Лайтнинг" во втором матче кубкового противостояния с "Коламбус Блю Джекетс" (1:3). Его соотечественник и партнер по команде Андрей Василевский отразил 19 бросков. Для победы этих усилий не хватило.
Well, Brayden Point couldn't contain himself after this Nikita Kucherov (@86Kucherov) goal. 🤣 #StanleyCup— NHL (@NHL) August 13, 2020
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Гол Кучерова стал для него вторым в плей-офф, а набранное очко - пятым в пяти играх текущего розыгрыша. Никита ведет заочное противостояние с членом Зала славы Мартеном Сан-Луи за титул самого результативного кубкового игрока в истории "Тампы". В 70 матчах на его счету уже 66 (31+35) баллов. До рекорда осталось забросить две шайбы.
Счет в обеих сериях до четырех побед стал ничейным - 1-1. Третьи матчи команды проведут 15 августа.