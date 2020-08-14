Илон Маск спросил, чем помочь Белоруссии. Ему предложили заблокировать принадлежащий Лукашенко электромобиль Tesla

Пользователь Twitter под ником Эрвин Вейков обратился к Маску и сооснователю Microsoft Биллу Гейтсу с просьбой распространить информацию о протестах в Белоруссии. К записи он прикрепил нарезку кадров, на которых силовики жестко задерживают и избивают людей на улицах белорусских городов.

"Печально слышать это. Чем мы можем помочь?" - спросил Маск. В ответ он получил много сообщений. Среди прочего пользователи вслед за автором обращения призывали его распространять информацию о событиях в Белорусии, а также интересовались, может ли разрабатываемая компанией SpaceX система спутникового интернета Starlink быть использована для помощи Белоруссии в условиях отключения Сети . Отметим, что в настоящее время SpaceX только формирует группировку спутников Starlink.

#Belarus #UseYourLeverage to #FreeBelarus #ЖивеБелорусь



Belarus is on fire. Murders, beatings, and torture: this is how autocrats "win" their elections. Spread the word. @elonmusk, @billgates, anybody with the voice - use it now.



Share this video and link five other people. pic.twitter.com/szSnYRHvbb — Эрвин Вейков 🤍❤️🤍 (@renarddemoscou) August 12, 2020

Некоторые также вспомнили, что у Александра Лукашенко есть электромобиль Tesla. Маску предложили удаленно заблокировать эту машину или даже отправить Лукашенко на ней в космос.

Sorry to hear this. What can we do to help? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

Sorry to hear this. What can we do to help? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

Напомним, в сентябре прошлого года о полученном в подарок от Илона Маска электромобиле Tesla Model S рассказал сам Александр Лукашенко. "У меня есть электрическая машина - Tesla. Я иногда ее тестирую - Маск подарил. И есть у меня еще электромотоцикл, который Минский завод уже выпускает", - сообщил Лукашенко во время визита в одну из школ Минска.

Ранее он сравнивал динамику Model S с космическим кораблем. "На нем можно с любой скоростью ехать. Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль", - говорил Лукашенко.