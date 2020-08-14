Российские и белорусские бизнесмены призвали Лукашенко прекратить репрессии

«От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», - говорится в обращении совета.

Мазепин также призвал белорусские власти остановить бессмысленное кровопролитие и прекратить насилие против мирных граждан. Он предложил сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных. Руководство России также не должно оставаться в стороне от урегулирования конфликта в Белоруссии, «чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».