Российские и белорусские бизнесмены призвали Лукашенко прекратить репрессии

Председатель совета директоров Дмитрий Мазепин выступил с обращением к президенту Александру Лукашенко от имени российско-белорусского делового совета и призвал его начать переговоры с оппонентами, передает Newsru.
«От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», - говорится в обращении совета.
Мазепин также призвал белорусские власти остановить бессмысленное кровопролитие и прекратить насилие против мирных граждан. Он предложил сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных. Руководство России также не должно оставаться в стороне от урегулирования конфликта в Белоруссии, «чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».
Отмечается, что у протестующих нет очевидного лидера, поэтому в сложившейся ситуации власти не с кем вести диалог. По словам Мазепина, Российско-Белорусский деловой совет готов выступить в качестве возможной площадки для мирного диалога.