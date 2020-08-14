На заметку ⟩ Как купить квартиру в кредит, но без самофинансирования

Маклер из бюро недвижимости Ruutmeetrid Kinnisvara maakler Йорма Лийвалайд рассказывает о четырех возможностях покупки жилья, когда можно обойтись без самофинансирования.

Дополнительный залог

Имея дополнительный залог, теоретически возможно уменьшить свой взнос до нуля, но собственный капитал все-таки должен быть, и это нужно продемонстрировать банку. Это может быть ваша предыдущая квартира, если она в вашей собственности, или недвижимость ваших родителей, на которые будет установлена ипотека в пользу банка. Да, это может уменьшить самофинансирование до нуля, но, как уже говорилось, для этого нужно все-таки иметь какое-то имущество.

Поручительство от KredEx

С гарантией KredEx размер взноса может быть уменьшен до 10 процентов, но в этом случае вы должны принадлежать к целевой группе поддержки KredEx, а именно: молодые семьи, молодой специалист, ветераны. Также поддержка KredEx распространяется на покупку энергоэффективной квартиры.

Подарок семьи

Сумма самофинансирования может быть подарком от других членов семьи, но это должен быть именно подарок, так как если банк услышит слова «взяли взаймы», кредит не может быть предоставлен, поскольку у вас возникли дополнительные обязательства. Взаимоотношения в каждой семье разные, но предполагается, что эти деньги в самом деньги подарены, и вам не придется из возвращать.

Покупайте в новостройках

Последний вариант - покупка квартиры в новостройке. Квартиры на вторичном рынке обычно предполагают первоначальный взнос в размере 20 процентов, но в случае новостроек самофинансирование обычно 10 процентов.

Требования банка к наличию собственного капитала связаны с гарантией рисков. При 20-процентном первоначальном взносе отношение кредита к стоимости объекта составляет 80 процентов, и это дает банку уверенность, если вы не погасите ссуду, они все равно получат свою долю после реализации недвижимости.

Но с чего-то надо начинать. Как достичь уровня людей, которые покупают недвижимость вообще без кредита? Они либо имеют хороший постоянный доход, либо получили средства от продажи своей недвижимости с учетом постоянного ее удорожания.

С 2010 года цены на квартиры в Таллинне росли примерно на 10 процентов в год. За 10 лет рост составил 130 процентов. Другими словами, если бы вы купили квартиру в Таллинне 10 лет назад за 100 000 евро, сегодня она стоила бы 230 000 евро. При этом вы получили бесплатно 130 000 евро. Продав сейчас эту квартиру, можно без кредита купить новое и более дорогое жилье. Так и приобретаются квартиры без помощи кредита.