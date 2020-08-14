Жительница Эстонии обхитрила телефонных мошенников

12 августа было начато уголовное производство в связи с тем, что представившийся банковским сотрудником человек попытался по телефону оформить кредит от имени проживающей в Пайде 66-летней женщины.
Преступление не удалось довести до конца, поскольку женщина во время разговора по другому телефону связалась с банком и заблокировала сделку, сообщает Järva Teataja. В связи со случившемся начато уголовное производство.
Но, как сообщает Департамент полиции и погранохраны, к сожалению, жителя Таллинна накануне мошенникам все-таки удалось обмануть. Вчера, 13 августа, полиция начала производство в связи с тем, что пострадавшему позвонил якобы банковский сотрудник, который попросил его войти в интернет-банк. Позднее жертва обнаружила, что со счета пропали 1800 евро.
Rus.Postimees ранее раскрыл схему и рассказал, как мошенники не только обчищают счета, но и берут кредиты. Так мошенники обработали одного из потерпевших по устоявшейся схеме: ему позвонили на телефон с номера, практически один в один совпадающего с номером Swedbank. Сообщили, что обнаружили попытку взлома счета своего клиента и теперь вместе с ним хотят заблокировать счет, чтобы не произошло ничего дурного. «Я никогда не повелся бы на такой развод, но они были очень подготовлены. Во-первых, они сразу обратились ко мне по имени, во-вторых, они сами назвали мне мой личный код. Они даже знали мой признак пользователя и то, что у меня потеря трудоспособности, и я не могу приехать в контору сам», - рассказал он.
Прочитать статью полностью и прослушать запись разговора с мошенниками можно здесь.