Жительница Эстонии обхитрила телефонных мошенников

Rus.Postimees ранее раскрыл схему и рассказал, как мошенники не только обчищают счета, но и берут кредиты. Так мошенники обработали одного из потерпевших по устоявшейся схеме: ему позвонили на телефон с номера, практически один в один совпадающего с номером Swedbank. Сообщили, что обнаружили попытку взлома счета своего клиента и теперь вместе с ним хотят заблокировать счет, чтобы не произошло ничего дурного. «Я никогда не повелся бы на такой развод, но они были очень подготовлены. Во-первых, они сразу обратились ко мне по имени, во-вторых, они сами назвали мне мой личный код. Они даже знали мой признак пользователя и то, что у меня потеря трудоспособности, и я не могу приехать в контору сам», - рассказал он.