«Нам нужно остановить насилие»: Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам

«Дорогие друзья! За последние несколько месяцев мы сделали невозможное. Еще полгода назад никто не верил, что белорусы могут объединиться и сказать "нет" старой власти. Но это случилось. Мы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор — по закону, мирно и с достоинством.

Я хочу сказать спасибо тем людям, которые были рядом со мной: моей команде, штабам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Я сказать "спасибо" каждому человеку, каждому избирателю, который проголосовал за меня, за перемены в нашей стране. И нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%. А в Новой Боровой — 90%. Белорусы больше никогда не захотят жить с прежней властью. В его победу никто не верит.

Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными способами. А мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и, я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное.

Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.

На улицах наших городов появляются новые мирные акции — цепи солидарности женщин с цветами. Абсолютно не воинственные. Они показывают всему миру, что мы, белорусы, открытые, честные люди и мы против насилия. Я благодарю сотрудников, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан. Я хочу поблагодарить тех, кто уже не побоялся в объявил забастовку. Спасибо работникам БМЗ, электротехнического завода, МАЗ, ИТ-компаниям из ПВТ и другим коллективам, кто присоединился.