Южно-Эстонское ралли: соревнования пройдут в один день, число зрителей сильно ограничат

Если ранее соревнования должны были проходить в течение двух дней, теперь для этих целей будет выделен только один день — 23 августа. Это в свою очередь означает, что гонок по улицам города Выру не состоится. Также на центральной площади города не будет возведен подиум, с которого начинается и одновременно заканчивается гонка.

Машины будут стартовать в воскресенье в 8.30 из расположенной в черте города сервисной зоны. Первый автомобиль финиширует в тот же вечер в том же месте в 19.16.

По слова руководителя гонки Габриэля Мюйрсеппа, с учетом роста числа зараженных коронавирусом на юге Эстонии, внедрение дополнительных мер было необходимо. «Крупнейшие изменения коснутся количества зрителей, программы соревнований и продажи билетов», передала его комментарий пресс-служба.

«Если ранее планировалось допустить не более 6000 зрителей, то теперь мы вынуждены сократить их число до 1650. Мы руководствуемся рекомендациями правительства, Департамента здоровья и Департамента полиции и погранохраны. Это необходимо, чтобы рассредоточить зрителей по всей протяженности трассы. Также каждый билет с помощью личного кода будет привязан к конкретному человеку, чтобы его нельзя было перепродать или отдать кому-то другому», - сказал он.

Продажи билетов стартуют 17 августа в 10.00 в интернет-среде Piletilevi. При покупке билета необходимо указать свое имя и личный код. Эти данные будет напечатаны на билете и внесены в базу данных. Каждый человек может купить не более одного билета. В связи с ограниченным числом зрителей организаторы не будут предлагать детские билеты и прочие льготы.

Всего для зрителей будет отведено 16 мест, откуда можно будет наблюдать за соревнованиями. Более подробная информация будет опубликована на официальном сайте мероприятия. При проверке билетов зрителям потребуется предъявить удостоверяющий личность документ. В целях избежания лишних контактов и толчеи на месте проведения гонок не будут предлагаться развлечения и питание.

Гостям из стран с высоким индексом заражения, членам команд и журналистам необходимо как минимум за 72 часа до прибытия в Эстонию сделать тест на COVID-19, результаты которого следует передать организаторам. Всем участникам, членам команд и журналистам следует предварительно заполнить декларацию здоровья.

Организаторы призывают как зрителей, гонщиков, членов команд, так и журналистов использовать средства личной защиты.

Организаторы напомнили, что следить за соревнованиями можно будет только в предназначенных для этого мест. Если до старта первой машины осталось менее 30 минут, выход на трассу строго запрещен.