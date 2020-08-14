Гнавшая на скорости 176 км/ч девушка нашла своему поступку странное оправдание

Сегодня, 14 августа, сидевшая за рулем 22-летняя девушка предстала перед Харьюским уездным судом. Она сообщила, что превышение скорости было вызвано желанием поскорее вернуть машину, взятую у друга, и, по ее словам, с такой скоростью она ехала только последние пять километров. С весны уже в пятый раз эту девушку полиция остановила из-за превышения скорости.