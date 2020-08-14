Видео: новый Porsche Panamera превзошел рекорд Нюрбургринга

Находившийся за рулем прототипа, близкого к серийной версии, тест-пилот Ларс Керн преодолел 20,6-километровую трассу за 7 минут 29,81 секунды. Прежний рекорд составлял 7 минут 30,11 секунды и принадлежал Mercedes-AMG GT 63 S.

Как пишет РБК , презентация обновленного Porsche Panamera должна состояться до конца этого года. По слухам, лифтбек получит модернизированный 4,0-литровым бензиновый двигатель мощностью 630 лошадиных сил.

Напомним, в прошлом году Ларс Керн установил новый рекорд на "Северной петле" для четырехдверных электромобилей. Он проехал круг на Porsche Taycan за 7 минут и 42 с небольшим секунды. Максимальная скорость автомобиля во время заезда достигала 259 километров в час.