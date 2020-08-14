Фото ⟩ Три летних дома с прекрасными видами на море мечтают о новых хозяевах

В двухэтажном доме, завершенном в этом году, всего четыре спальни. Общая площадь дома 140 квадратных метров.

Цена - 158 000 евро.

Дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

Дом расположен на тихой улице, и со второго этажа открывается прекрасный вид на море. В доме есть система водоснабжения и канализации, а также тепловой насос воздух-вода. На обоих этажах полы с водяным подогревом. В доме есть электро-сауна с предбанником и два санузла. Открытая кухня придает помещению просторный и светлый вид.

Дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

Семикомнатный дом площадью 315,4 квадратных метров построен в 2017 году.

Цена - 663 000 евро.

Дом в Курессааре. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома пять комнат, кухня, два санузла с туалетом и душем, холл, лестница, кладовая, подсобное помещение и четыре террасы. На втором этаже дома находится лестничный холл, гостиная, кухня, три спальни, санузел и терраса на крыше площадью 135 квадратных метров.

На обоих этажах дома установлены новые качественные кухни с кухонной техникой. Из дома открывается чудесный вид на море и можжевеловые пастбища. В доме геотермальное отопление, полы с водяным подогревом во всех комнатах, подключение к центральной воде, канализации и электричеству, а также имеется разрешение на эксплуатацию.

Дом в Курессааре. ФОТО: KV.EE

Общая площадь двухэтажной дачи, построенной в 2013 году, составляет 58,4 квадратных метра, в доме две спальни.

Цена - 299 900 евро.

Дача в Тийги. ФОТО: KV.EE

На участке площадью 20,5185 гектара, имеющем свой выход к морю, построены красивый жилой дом, надворные постройки и большой пруд. Недвижимость включает около 1,25 км береговой линии. На первом этаже находится гостиная с открытой кухней с выходом на приморскую террасу, холл и сауны. На втором этаже две спальни и большой балкон с видом на море. Заключен договор с охранным предприятием, дополнительно установлены камеры видеонаблюдения, есть постоянный интернет, территория двора освещена.