Omniva расширяет сеть посылочных автоматов

По словам руководителя сети посылочных автоматов Omniva Индрека Кауса, при расширении в Эстонии основное внимание будет уделяться эффективности, а также местам, где установленные автоматы пользуются повышенным спросом. «В этом году мы расширим существующие популярные автоматы, чтобы в преддверии конца года еще лучше обслуживать большие объемы посылок», - сообщил Каус в пресс-релизе.

«С одной стороны, посылочные автоматы позволяют клиентам получать свои посылки более удобно и безопасно. С другой стороны, мы видим, что в небольших населенных пунктах посылочный автомат способствует развитию электронной торговли», - сказал Каус, по словам которого расширение сети посылочных автоматов Omniva, безусловно, продолжится и в будущем.

Большая часть новых шкафов в рамках предстоящего расширения поступит в Литву - крупнейший в странах Балтии рынок. В настоящее время Omniva имеет более 250 посылочных автоматов в Эстонии и вместе с почтовыми отделениями более 500 пунктов доставки посылок. В странах Балтии количество посылочных автоматов Omniva приближается к 800.