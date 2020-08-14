«Мы никого не должны держать»: Лукашенко заявил, что забастовка в стране выгодна конкурентам Белоруссии

«Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей», - заявил он. Затронув тему забастовок в стране, Лукашенко заявил, что «мы никого не должны держать». «Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», - пояснил он.

Говоря о приостановке работы на предприятиях, Лукашенко заявил, что это лишь сыграет на руку конкурентам. «Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», - сказал Александр Лукашенко. Это же, по его словам, относится и к машиностроительным предприятиям.

Он подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией, и сейчас за рынки идет нешуточная борьба. «Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте», - заявил президент.

Накануне стало известно, что работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) на встрече с руководством потребовали повлиять на ситуацию, складывающуюся на улицах городов страны и не выделять силовикам произведенные на заводе автомобили для разгона протестов. Рабочие также потребовали объявить общенациональную забастовку, потребовали отставки действующей власти и освобождения политзаключенных.

Позднее к забастовке присоединились такие предприятия, как «Гродно-Азот», «Белмедпрепараты», Белгосфилармония, ОАО «Гродножилстрой», «Терразит», «Лидский рынок» и «Керамин». Как сообщает «Sputnik Беларусь», участие в мирных протестах будет считаться уважительной причиной отсутствия на рабочем месте сразу в двух крупных ИТ-фирмах в Гродно. Их работники получили официальные письма о том, что время, проведенное под административным арестом, оплачивается в полном объеме. Завод «Терразит» также объявил бессрочную забастовку, потребовав остановить насилие в отношении мирных граждан, освободить всех задержанных, аннулировать результаты выборов и провести новые под контролем международных наблюдателей, а также «обеспечить белорусов и весь мир достоверной информацией о том, что происходит в стране».

10 августа в городе Жлобине началась забастовка работников Белорусского металлургического завода (БМЗ), сообщалось и о забастовках на Белорусском автомобильном заводе, Минском тракторном заводе и Минском автомобильном заводе. Впоследствии эти данные опровергли, но один из работников на Белорусском металлургическом заводе подтвердил, что рабочие выдвигают руководству требования, участок отделки на заводе временно прекратил работу.

Кроме того, в телеграм-канале «Экономика Беларуси» появилось обращение к предпринимателям с предложением прекратить или ограничить работу, а также минимизировать количество персонала на рабочих местах. Его авторы отмечают, что деловая активность в условиях массовых репрессий, которые применяются ко всем без разбора, невозможна. «Возврат к полноценной работе будет возможен только при условии вывода силовых подразделений из городов», - сказано в заявлении.