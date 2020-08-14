Пт, 14.08.2020
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  • Дороги перекрыты, повсюду полиция: лихулаского стрелка доставили на место преступления

Видео ⟩ Дороги перекрыты, повсюду полиция: лихулаского стрелка доставили на место преступления

В рамках уже почти два месяца длящегося расследования стрельбы в Лихула сегодня, 14 августа, прошли следственные мероприятия, в результате которых будут сопоставлены показания подозреваемого и конкретные места происшествий и хронология. Для этого подозреваемого привезли на место происшествия, чтобы он смог там показать свою версию случившегося, сообщает Ляэнеская окружная прокуратура. 

Помимо подозреваемого и полицейских, в следственных мероприятиях принимают участие также защитник и прокурор. Для бесперебойного сбора доказательств на месте перекрыто движение. Шоссе между Пярну и Хаапсалу ограничение не касается, там движение будет разрешено.

Старший прокурор Гарди Андресон отметила, что расследование еще не подходит к концу: «Речь идет о серьезном обвинении и касающегося многих людей события, и, хотя мы работаем, не теряя времени, не стоит торопиться с завершением расследования».

Срок ареста подозреваемого продлили до начала октября, при необходимости прокурор будет ходатайствовать о продлении этого срока еще на два месяца.

Речь идет о следственных мероприятиях и посторонние на место не будут допущены.

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