Дороги перекрыты, повсюду полиция: лихулаского стрелка доставят на место преступления

Помимо подозреваемого и полицейских, в следственных мероприятиях примут участие также защитник и прокурор. Для бесперебойного сбора доказательств на месте будет перекрыто движение. Шоссе между Пярну и Хаапсалу ограничение не касается, там движение будет разрешено.

Старший прокурор Гарди Андресон отметила, что расследование еще не подходит к концу: «Речь идет о серьезном обвинении и касающегося многих людей события, и, хотя мы работаем, не теряя времени, не стоит торопиться с завершением расследования».

Срок ареста подозреваемого продлили до начала октября, при необходимости прокурор будет ходатайствовать о продлении этого срока еще на два месяца.