Дороги перекрыты, повсюду полиция: лихулаского стрелка доставят на место преступления

В рамках уже почти два месяца длящегося расследования стрельбы в Лихула сегодня, 14 августа, пройдут следственные мероприятия, в результате которых будут сопоставлены показания подозреваемого и конкретные места происшествий и хронология. Для этого подозреваемого привезут на место происшествия, чтобы он смог там показать свою версию случившегося, сообщает Ляэнеская окружная прокуратура.
Помимо подозреваемого и полицейских, в следственных мероприятиях примут участие также защитник и прокурор. Для бесперебойного сбора доказательств на месте будет перекрыто движение. Шоссе между Пярну и Хаапсалу ограничение не касается, там движение будет разрешено.
Старший прокурор Гарди Андресон отметила, что расследование еще не подходит к концу: «Речь идет о серьезном обвинении и касающегося многих людей события, и, хотя мы работаем, не теряя времени, не стоит торопиться с завершением расследования».
Срок ареста подозреваемого продлили до начала октября, при необходимости прокурор будет ходатайствовать о продлении этого срока еще на два месяца.
Речь идет о следственных мероприятиях и посторонние на место не будут допущены.