Неутешительный прогноз: в Эстонии ожидаются новые сокращения и приостановка роста зарплат

Коронакризис оставил без работы 24 000 человек, что равно населению Пылваского уезда. Больше всего пострадали молодые люди в возрасте 15-24 лет, работающие в сфере услуг. По данным Департамента статистики, во втором квартале уровень безработицы достиг 7%. Без государственной поддержки безработица была бы еще выше: пятая часть занятых получала компенсацию по заработной плате, сообщает старший экономист Swedbank Лийз Элмик.
По словам Элмик, зарегистрированная безработица в летние месяцы оставалась стабильной. "Доля просроченных кредитов в портфеле банков по-прежнему очень мала. Если промышленные компании планируют продолжить сокращение рабочей силы, то в сфере обслуживания и строительства спрос на рабочую силу стабилизировался. И это понятно, поскольку тяжелые времена в промышленности начались еще до пандемии. Ситуация в обслуживании улучшается, а в строительстве как была, так остается хорошей", - отметила она.
Осенью ожидается умеренный рост безработицы
"Прекратятся компенсации по заработной плате и платежные отпуска, а неопределенность и спад на внешних рынках сохранятся. Ряд компаний не выдерживают давления и вынуждены увольнять сотрудников. Но это не означает, что исчезнет дефицит рабочей силы. По-прежнему сложно найти хороших специалистов в определенных областях. Занятость также снижается за счет иностранцев, которые в этом году вносят меньший вклад в экономику Эстонии, чем прежде", - говорит она. По оценке Swedbank, безработица в целом за год должна достигнуть восьми процентов.
Рост заработной платы приостанавливается
Экономические трудности и рост безработицы ослабляют давление на заработную плату. У людей больше нет прежней уверенности на переговорах о заработной плате. Ожидается, что безработица продолжит расти. По данным Налогового департамента, рост заработной платы во втором квартале замедлился до 4%, с учетом компенсации по заработной плате.
По прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата без учета компенсаций в этом году вырастет всего на 0,5%. Рост заработной платы, вероятно, замедлится больше в частном секторе, чем в публичном. Положение домохозяйств облегчает остановка роста цен – потребительская корзина среднего жителя Эстонии в этом году не подорожает.