Неутешительный прогноз: в Эстонии ожидаются новые сокращения и приостановка роста зарплат

По словам Элмик, зарегистрированная безработица в летние месяцы оставалась стабильной. "Доля просроченных кредитов в портфеле банков по-прежнему очень мала. Если промышленные компании планируют продолжить сокращение рабочей силы, то в сфере обслуживания и строительства спрос на рабочую силу стабилизировался. И это понятно, поскольку тяжелые времена в промышленности начались еще до пандемии. Ситуация в обслуживании улучшается, а в строительстве как была, так остается хорошей", - отметила она.

Осенью ожидается умеренный рост безработицы

"Прекратятся компенсации по заработной плате и платежные отпуска, а неопределенность и спад на внешних рынках сохранятся. Ряд компаний не выдерживают давления и вынуждены увольнять сотрудников. Но это не означает, что исчезнет дефицит рабочей силы. По-прежнему сложно найти хороших специалистов в определенных областях. Занятость также снижается за счет иностранцев, которые в этом году вносят меньший вклад в экономику Эстонии, чем прежде", - говорит она. По оценке Swedbank, безработица в целом за год должна достигнуть восьми процентов.

Рост заработной платы приостанавливается

Экономические трудности и рост безработицы ослабляют давление на заработную плату. У людей больше нет прежней уверенности на переговорах о заработной плате. Ожидается, что безработица продолжит расти. По данным Налогового департамента, рост заработной платы во втором квартале замедлился до 4%, с учетом компенсации по заработной плате.