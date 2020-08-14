ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1 процента

По сравнению со вторым кварталом предыдущего года скорректированный ВВП еврозоны рухнул на 15 процентов, что также является рекордным снижением. В целом по Евросоюзу падение по сравнению с первым кварталом 2020-го составило 11,7 процента, а в сравнении со вторым кварталом 2019 года - 14,1 процента, отмечает Eurostat.

Крупнейшее снижение числа занятых за четверть века

Статистики также выяснили влияние пандемии на рынок труда. Во втором квартале число занятых в еврозоне сократилось на 2,8 процента (в Евросоюзе - на 2,6 процента) по сравнению с первыми тремя месяцами 2020-го. А в сравнении со вторым кварталом 2019 года этот показатель снизился на 2,9 процента в еврозоне и на 2,7 процента - в ЕС. Обнародованные значения являются максимальными за время ведения наблюдений.