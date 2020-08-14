ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1 процента

Влияние пандемии коронавирусной инфекции на экономику вызвало существенное падение внутреннего валового продукта в еврозоне. Во втором квартале этот показатель сократился на 12,1 процента по сравнению с первым кварталом 2020-го, следует из данных европейского статистического агентства Eurostat, обнародованных в пятницу, 14 августа. Падение стало самым высоким за время ведения статистики с 1995 года, пишет Deutsche Welle.
По сравнению со вторым кварталом предыдущего года скорректированный ВВП еврозоны рухнул на 15 процентов, что также является рекордным снижением. В целом по Евросоюзу падение по сравнению с первым кварталом 2020-го составило 11,7 процента, а в сравнении со вторым кварталом 2019 года - 14,1 процента, отмечает Eurostat.
Крупнейшее снижение числа занятых за четверть века
Статистики также выяснили влияние пандемии на рынок труда. Во втором квартале число занятых в еврозоне сократилось на 2,8 процента (в Евросоюзе - на 2,6 процента) по сравнению с первыми тремя месяцами 2020-го. А в сравнении со вторым кварталом 2019 года этот показатель снизился на 2,9 процента в еврозоне и на 2,7 процента - в ЕС. Обнародованные значения являются максимальными за время ведения наблюдений.
Сильнее всего среди стран Европейского cоюза падение ВВП во втором квартале заметно в Испании (минус 18,5 процента), Венгрии (минус 14,5 процента) и Португалии (минус 13,9 процента).