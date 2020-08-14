Пт, 14.08.2020
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  • Во Франции на участников и зрителей велогонки обрушился сильнейший град

Видео ⟩ Во Франции на участников и зрителей велогонки обрушился сильнейший град

Велогонка "Критериум Дофине".

ФОТО: EDDY LEMAISTRE/EPA

Накануне на втором этапе велогонки "Критериум Дофине", традиционно считаются репетицией "Тур де Франс", на спортсменов обрушился сильнейший град. Фотографии полученных ими повреждений были опубликованы в социальных сетях, пишет Newsru.

Стихия подстерегла пелотон перед финишем этапа - на перевале Коль-де-Порте во французском департаменте Изер. Под град попали как спортсмены, так и зрители, стоявшие вдоль трассы.

Как сообщает Stormnews.ru, в результате пострадали несколько гонщиков, в том числе и победитель Примож Роглич из Словении. Жену и маленького ребенка словенца укрыл в своей машине корреспондент портала Cyclingnews.

Кроме того, церемония награждения была прервана после того, как надувная крыша рухнула на колумбийца Эгана Берналя, получавшего белую майку лучшего молодого гонщика.

О тяжести повреждений спортсменов можно судить по фото, опубликованным в социальных сетях.

Гонка "Критериум Дофине" должна завершиться 16 августа.

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