Видео ⟩ Во Франции на участников и зрителей велогонки обрушился сильнейший град

Стихия подстерегла пелотон перед финишем этапа - на перевале Коль-де-Порте во французском департаменте Изер. Под град попали как спортсмены, так и зрители, стоявшие вдоль трассы.

Как сообщает Stormnews.ru , в результате пострадали несколько гонщиков, в том числе и победитель Примож Роглич из Словении. Жену и маленького ребенка словенца укрыл в своей машине корреспондент портала Cyclingnews .

Кроме того, церемония награждения была прервана после того, как надувная крыша рухнула на колумбийца Эгана Берналя, получавшего белую майку лучшего молодого гонщика.

О тяжести повреждений спортсменов можно судить по фото, опубликованным в социальных сетях.

Hit by huge hailstones. Incredible pic.twitter.com/dcVrVk4jCH — José Been (@TourDeJose) August 13, 2020