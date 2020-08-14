Литовский президент не считает Лукашенко легитимным главой Белоруссии

"Мы не можем называть Лукашенко законным президентом, так как в Белоруссии не было демократических выборов", - сказал телеканалу Sky News Науседа.

Представители администрации президента сообщили, что данное интервью он дал в четверг.

Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией в Минске Россия может "полностью интегрировать" Белоруссию.

"Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Белоруссия, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем только пассивно наблюдать за процессом", - сказал Науседа.

По его словам, Евросоюз заинтересован в стабильной, демократической и суверенной Белоруссии.

На этой неделе Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Белоруссии совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.