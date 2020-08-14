Пт, 14.08.2020
Власть надеется на силу и страх, Россия, естественно, готова вмешаться, чтобы навести порядок, а что делают Европейский Союз и США? Марко Михкельсон

Литовский президент не считает Лукашенко легитимным главой Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил иностранным СМИ, что Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Белоруссии, так как выборы не были свободными и демократическими.

"Мы не можем называть Лукашенко законным президентом, так как в Белоруссии не было демократических выборов", - сказал телеканалу Sky News Науседа.

Представители администрации президента сообщили, что данное интервью он дал в четверг.

Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией в Минске Россия может "полностью интегрировать" Белоруссию.

"Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Белоруссия, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем только пассивно наблюдать за процессом", - сказал Науседа.

По его словам, Евросоюз заинтересован в стабильной, демократической и суверенной Белоруссии.

На этой неделе Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Белоруссии совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.

Министры иностранных дел ЕС, возможно, обсудят санкции за применение силы против протестующих в Беларуси и подтасовку выборов против ответственных чиновников на видеосовещании в пятницу.

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