Эстонский союз медиапредприятий – премьер-министру: заявления Хельме недопустимы

В своем письме Эстонский союз медиапредприятий выражает озабоченность ситуацией в правительстве Эстонии, где министры не отвечают на вопросы аккредитованных на пресс-конференцию журналистов, высокомерно относятся к журналистам и изданиям, а также распространяют ложь в личных политических целях.

Эстонский союз медиапредприятий отметил в своем обращении, что защищает всех своих членов и свободу слова и считает неприемлемым называть крупнейший новостной портал Эстонии Delfi фекойвым и призывать членов правительства не читать и не подписываться на определенные СМИ. «Мы осуждаем ситуацию, когда члены правительства игнорируют и высмеивают журналистов», - говорится в обращении.

Эстонский союз медиапредпритий напомнил премьер-министру, что пресса служит общественным интересам получения информации, и люди имеют право получать информацию через журналистику.