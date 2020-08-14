Картина дня: протесты в Беларуси, лихулаский стрелок на месте трагедии и неутешительный экономический прогноз

БЛОГ, ФОТО, ВИДЕО 〉 Беларусь: освобождение задержанных, марш рабочих и призывы Лукашенко "не высовываться"

В Республике Беларусь шестой день проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Читать далее...

«Нам нужно остановить насилие»: Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая после выборов была вынуждена уехать в Литву, записала новое видеообращение к белорусам. Rus.Postimees публикует его текст в полном объеме.

Бывший белорусский политзаключенный: после случившегося Лукашенко даже подписи не смог бы собрать

«Вы же понимаете, умереть мы вам тут все равно не дадим», - вспоминает белорусский политический деятель, бывший политзаключенный Александр Федута застенки КГБ и методы психологической обработки. Читать далее...

Задержанный в Беларуси гражданин Эстонии освобожден

Гражданин Эстонии Эдгар Башмаков, задержанный во время демонстрации в Минске в четверг, был освобожден в пятницу после полудня. Читать далее...

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Несколько тысяч человек собрались на площади Независимости у Дома правительства в Минске. Читать далее...

Беларусь вернула задержанных 32 россиян. Их называли сотрудниками "ЧВК Вагнера"

Граждане России, которые были ранее задержаны в Беларуси, вернулись на родину, сообщила российская генпрокуратура. В Минске их называли участниками "ЧВК Вагнера". Читать далее...

В Евросоюзе договорились ввести санкции против Минска

Европейский Союз намерен ввести санкции против официальных лиц Беларуси, ответственных за жестокое подавление массовых протестов после президентских выборов. Об этом заявил в пятницу, 14 августа, министр иностранных дел Германии Хайко Мас после внеочередного заседания глав МИД стран Евросоюза. "Все, что произошло в Беларуси в последние дни, неприемлемо и вынуждает ЕС дать четкий ответ", - заявил Мас журналистам. "Мы намерены подвергнуть штрафным мерам ЕС конкретных лиц, которые известны и которые совершили преступления против мирных демонстрантов", - добавил немецкий политик. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Дороги перекрыты, повсюду полиция: лихулаского стрелка доставили на место преступления

В рамках уже почти два месяца длящегося расследования стрельбы в Лихула сегодня, 14 августа, прошли следственные мероприятия, в результате которых будут сопоставлены показания подозреваемого и конкретные места происшествий и хронология. Для этого подозреваемого привезли на место происшествия, чтобы он смог там показать свою версию случившегося, сообщает Ляэнеская окружная прокуратура. Читать далее...

Неутешительный прогноз: в Эстонии ожидаются новые сокращения и приостановка роста зарплат