В небе над Эстонией появилось неуправляемое воздушное судно: на его поиски поднята полиция

Сегодня, 14 августа, примерно в 13 часов Центр тревоги получил сообщение, что в Пайде на Таллиннской улице отвязался и улетел дирижабль длиной 9,5 метров и шириной 2,5 метра. Полиция разыскивает воздушное судно как на суше, так и с воздуха.