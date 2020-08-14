Пт, 14.08.2020
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  • В небе над Эстонией появилось неуправляемое воздушное судно: на его поиски поднята полиция

В небе над Эстонией появилось неуправляемое воздушное судно: на его поиски поднята полиция

Небо. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marianne Loorents

Сегодня, 14 августа, примерно в 13 часов Центр тревоги получил сообщение, что в Пайде на Таллиннской улице отвязался и улетел дирижабль длиной 9,5 метров и шириной 2,5 метра. Полиция разыскивает воздушное судно как на суше, так и с воздуха.

Неуправляемое воздушное судно может быть опасно для самолетов, а, упав на землю, помешать дорожному движению. Полиция задействовала в поисках авиаотряд Департамента полиции и погранохраны, так как дирижабль может подняться на высоту до девяти км.

Полиция просит всех, кто заметит белый дирижабль, сообщить об этом на номер 112.

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