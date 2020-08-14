Фото ⟩ В небе над Эстонией появилось неуправляемое воздушное судно: оно рухнуло на поле

Неуправляемое воздушное судно могло быть опасно для самолетов, а, упав на землю, могло помешать дорожному движению. Полиция задействовала в поисках авиаотряд Департамента полиции и погранохраны, так как дирижабль может подняться на высоту до девяти км.

«Местонахождение дирижабля было установлено и опасности он больше никому не представляет. Воздушное судно в 16 часов нашел бдительный гражданин, который сообщил об этом в Центр тревоги. Большое ему спасибо!» - сказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт.

По словам Кютта, внимательный человек заметил падающий с неба большой похожий на воздушный шар предмет. «Он упал примерно в 30 километрах от Пайде в сторону Пыльтсамаа, на находящееся в Йыгевамаа в деревне Мялликвере поле. За дирижаблем пришел его владелец», - уточнил полицейский.