ФОТО ⟩ В Лохусалу продается роскошная загородная усадьба

Вчера на портале kv.ee выставлен на продажу замечательный жилой комплекс в Лохусалу, подобного которому давно не было на рынке недвижимости. Самый большой дом - это исключительно роскошный и современный бревенчатый дом, в интерьере которого нет недостатка в люстрах и бархате.
Построенный в 2010 году рядом с морем комплекс загородной недвижимости с площадью строений 633 квадратных метров сменит собственника всего за 1 900 000 евро. В общей сложности в домах девять комнат, четыре из которых - спальни.
При строительстве были соблюдены последние строительные стандарты и требования к качеству. Интерьер был разработан дизайнером интерьеров с учетом сочетания природных свойств дерева и камня. При строительстве зданий и в элементах дизайна использованы только натуральные высококачественные материалы. Перила лестницы уникальны и сделаны вручную.
На участке видна работа ландшафтного архитектора. На первом этаже дома находятся гостиная, холл, просторная кухня со столовой, спа-комплекс, два туалета, душевая, техническое помещение и гардеробная. На втором этаже - кабинет, две спальни, две гардеробные, два туалета и душевая.
Подходит для семьи, которая ценит уединение. Здесь его достаточно, та как стильная недвижимость расположена достаточно далеко от соседей, но в то же время недалеко от города и моря.