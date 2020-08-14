ФОТО ⟩ В Лохусалу продается роскошная загородная усадьба

Построенный в 2010 году рядом с морем комплекс загородной недвижимости с площадью строений 633 квадратных метров сменит собственника всего за 1 900 000 евро. В общей сложности в домах девять комнат, четыре из которых - спальни.

Недвижимость в Лохусалу. ФОТО: KV.EE

При строительстве были соблюдены последние строительные стандарты и требования к качеству. Интерьер был разработан дизайнером интерьеров с учетом сочетания природных свойств дерева и камня. При строительстве зданий и в элементах дизайна использованы только натуральные высококачественные материалы. Перила лестницы уникальны и сделаны вручную.

Недвижимость в Лохусалу. ФОТО: KV.EE

На участке видна работа ландшафтного архитектора. На первом этаже дома находятся гостиная, холл, просторная кухня со столовой, спа-комплекс, два туалета, душевая, техническое помещение и гардеробная. На втором этаже - кабинет, две спальни, две гардеробные, два туалета и душевая.

Недвижимость в Лохусалу. ФОТО: KV.EE

Подходит для семьи, которая ценит уединение. Здесь его достаточно, та как стильная недвижимость расположена достаточно далеко от соседей, но в то же время недалеко от города и моря.

Недвижимость в Лохусалу. ФОТО: KV.EE