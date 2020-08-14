ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, назвав Александра Лукашенко победителем

Как напоминает портал News.Tut.By, Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании итогов выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской были отклонены, тогда как жалоба от Сергея Черечня в ЦИК не поступила. Сам кандидат в ЦИК ее не носил, объяснив это тем, что "случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны", намекая на обстоятельства задержания другого кандидата в президенты Виктора Бабарико. Поэтому подавать жалобу поехали доверенные лица Черечня. Их не пустили в ЦИК и предложили отправить жалобу по почте.