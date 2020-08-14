Пт, 14.08.2020
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Ограничение на продажу алкоголя в Тарту остается в силе

Крепкий алкоголь. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В связи с распространением коронавируса в Тарту, город ввел 7 августа ограничение на продажу алкоголя поздним вечером, и пока оно остается в силе.

«Опираясь на прогноз рисков Департамента здоровья по Тартумаа, на этой неделе ограничение на ночную продажу алкогольных напитков в Тартумаа еще отменено не будет. Ситуацию мы снова оценим не позднее следующей пятницы», - сказал Южный префект Валло Коппель в пятницу днем.

В связи с ограничением в развлекательных заведениях Тарту запрещено продавать алкоголь с 23:00.

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