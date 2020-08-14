И снова Ильвес весь в белом… теперь – халате

Правда не всю эту работу, а только в ту её часть, которая связана с IT-решениями. На своем аккаунте в Facebook эстонский экс-президент написал по этому поводу, что возглавляемая им отныне специальная комиссия «оценит реагирование систем здравоохранения различных стран на пандемию Covid-19 и выработает на полученной основе рекомендации по реформам и инвестициям, способные улучшить возможности этих систем». Иными словами, Европе под чутким руководством Тоомаса Хендрика предстоит, ни много ни мало, переосмыслить свою политику и стратегию в области здравоохранения.

Нарасхват, как и прежде

Невольно вспоминается, как четыре года назад эстонская пресса употребила именно это наречие, описывая неожиданный всплеск интереса к бывшему главе эстонского государства. Тогда, в декабре 2016-го, практически одномоментно было объявлено, что Ильвес включен в состав Консультативного совета престижной Мюнхенской конференции по безопасности, куда вместе с ним вошли еще трое «бывших»: два министра иностранных дел (Польши и Великобритании), а также премьер-министр Катара; и тогда же стало известно, что Стэнфордский университет в США заключил с ним договор, по которому Ильвес с января приступает к работе в качестве приглашенного преподавателя.

Теперь вот он во главе рабочей группы по инфотехнологиям в области здравоохранения на общеевропейском уровне…

А, кстати, где бы можно было подробнее узнать, намного ли преуспели те советы и учебные заведения, которые до сих пор пользовались услугами этого человека; и – главное – как велика в их успехах заслуга самого Тоомаса Хендрика? Что касается его президенства, то оно хоть и длилось два срока, но особыми достижениями не ознаменовалось, не считая высказывания про язык оккупантов.

Ну, правда, был ещё матримониальный скандал, развод и новая женитьба, но это – житейские мелочи, в расчет принимаемыми быть не могущие. А о том, что именно Ильвес огласил Закон о сожительстве, сегодня – на фоне растущей и крепнущей популярности партии EKRE – предпочитают не вспоминать даже самые горячие поклонники политических талантов Тоомаса Хендрика.

Как, впрочем, и про тот факт, что из всех постперестроечных глав Эстонской Республики Ильвес был единственным, кто ездил в Москву на парад Победы. Но, скорее, это был легкий приступ визионерства, в отсутствии коего его упрекал, помнится, Таранд-младший…

На самом деле при обсуждении заслуг Ильвеса за весь период его активной политической деятельности большинство обозревателей практически единодушно одной из главных называют блестяще проведенную экономическую операцию по присвоению 190 тысяч евро в качестве дотации на развитие его личного хутора Эрма в качестве туристического объекта. Ни как крепкий селянин, ни как успешный бизнесмен, Ильвес не состоялся, но деньги из Фонда развития предпринимательства так и осели в его кармане. Правда, 19 тысяч вернуть все-таки пришлось, но 90 процентов чистой прибыли – профит, которым не всякий олигарх может похвастаться…

За здравие в заупокойной тональности

Не вполне понятно, на каком основании нынче ему поручается руководство сферой инфотехнологий, да ещё и в здравоохранительном контексте. Разве что с учетом того обстоятельства, что он какое-то возглавлял государство, считающееся одним из лидеров в развитии дигитальных услуг. Но так или велик в этом его личный вклад – вопрос. Тем более что, по его собственному признанию, соглашался он стать президентом оба раза безо всякой охоты, да еще и на такую мизерную зарплату…