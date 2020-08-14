На Фестивале мнений обсудят климатическую нейтральность и будущее Ида-Вирумаа

На Фестивале мнений в этом году в разделе «Põhiseadus 100» («Конституция 100») среди других тем будет обсуждаться и будущее Ида-Вирумаа. Организованное Эстонским фондом природы (ELF) обсуждение «Привлечение vs сотворчество: как создать считающийся со всеми процесс справедливого перехода в Ида-Вирумаа?» сосредоточится на поиске наилучших возможностей для привлечения к теме. Дискуссия состоится 15 августа в 16 часов в Валлимяэ и будет доступна как онлайн в прямом эфире, так и в записи.

Эстонское государство под руководством министерства финансов разрабатывает стратегию справедливого перехода, которая, в числе прочего, является условием для получения пособия от фонда справедливого перехода Европейского Союза. Справедливый переход можно осуществить только если к его планированию привлечены все ключевые стороны, в т.ч. работники сланцевого производства и жители Ида-Вирумаа, и это сделано на самом деле.

Самым важным фактором успешности стратегии является содержательное привлечение. «При составлении плана, приносящего такие масштабные и принципиальные изменения, недостаточного обычного сбора мнений и тематических семинаров. Это подтверждают как опыт других стран, так и организованные эстонскими экологическими объединениями за последние два года круглые столы групп интересов, рассматривавшие будущее Ида-Вирумаа. Чтобы в ходе составления стратегии раскрыть весь потенциал разных сторон, на Фестивале мнений мы постараемся достичь ясности в том, как привлечь заинтересованные стороны таким образом, чтобы все чувствовали, что с ними считаются и их мнение учитывается», пояснила эксперт по климату ELF Пирет Вяйнсалу.

В обсуждении справедливого перехода будут принимать участие Харди Мурула из Союза самоуправлений Ида-Вирумаа, Майу Лауринг из инициативной группы народного собрания по климату, Мадис Вассер из Эстонского зелёного движения и Кайре Лухт из Министерства финансов. Обсуждением руководит консультант «DD StratLab» Мартин Нооркыйв.