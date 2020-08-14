Греция, Кипр и другие: карантин должны соблюдать приехавшие в Эстонию уже из 23 стран

Исходя из уровня заражения коронавирусом, с понедельника, 17 августа действует двухнедельное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из Люксембурга, Испании, Румынии, Андорры, Мальты, Монако, Бельгии, Сан-Марино, Нидерландов, Болгарии, Швеции, Франции, Исландии, Чехии, Швейцарии, Португалии, Дании, Польши, Хорватии, Кипра, Австрии, Греции и Ирландии, сообщил МИД.

Ограничение свободы передвижения со следующей недели не распространяется на прибывающих в Эстонию из Великобритании, Словении, Германии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

В связи с распространением коронавируса Министерство иностранных дел призывает избегать поездок, за исключением европейских стран, в которых за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных и относительно которых нет ограничений на свободу передвижения.

Ситуация в странах может быстро меняться, поэтому МИД просит учитывать это перед тем, как отправиться в поездку.

Информацию о странах и требованиях для прибывающих можно найти на сайте МИД Эстонии. Список обновляется каждую пятницу и начинает действовать со следующего понедельника.