В Эстонии удвоился двухнедельный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 жителей

Если к концу позапрошлой недели этот показатель составлял 4,5 случая на 100 000 населения, то к концу прошлой недели - уже 9,2 случая.

По оценке Департамента здоровья, вводить ограничения необходимо, если значение показателя достигает 25. Тем не менее при зарубежных поездках большинство европейских стран вводят ограничения, если данный показатель в стране отправления больше или равен 16, и если в Эстонии он превысит это значение, то к жителям Эстонии начнут применять ограничения другие страны во время поездок.