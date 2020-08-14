Пт, 14.08.2020
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  • В Эстонии удвоился двухнедельный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 жителей

В Эстонии удвоился двухнедельный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 жителей

Тест на коронавирус.

ФОТО: Myriam B/Shutterstock

По положению на конец прошлой недели рассчитываемый за 14 дней показатель заражения коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей в Эстонии удвоился, однако в текущую неделю снова начал снижаться, пишет Rus.ERR.

Если к концу позапрошлой недели этот показатель составлял 4,5 случая на 100 000 населения, то к концу прошлой недели - уже 9,2 случая.

По оценке Департамента здоровья, вводить ограничения необходимо, если значение показателя достигает 25. Тем не менее при зарубежных поездках большинство европейских стран вводят ограничения, если данный показатель в стране отправления больше или равен 16, и если в Эстонии он превысит это значение, то к жителям Эстонии начнут применять ограничения другие страны во время поездок.

В текущую неделю число ежедневно выявляемых новых случаев заражения в Эстонии начало снижаться, и к настоящему моменту показатель упал до 8,5, хотя неделя еще не закончилась.

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