В Эстонии удвоился двухнедельный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 жителей

По положению на конец прошлой недели рассчитываемый за 14 дней показатель заражения коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей в Эстонии удвоился, однако в текущую неделю снова начал снижаться, пишет Rus.ERR.
Если к концу позапрошлой недели этот показатель составлял 4,5 случая на 100 000 населения, то к концу прошлой недели - уже 9,2 случая.
По оценке Департамента здоровья, вводить ограничения необходимо, если значение показателя достигает 25. Тем не менее при зарубежных поездках большинство европейских стран вводят ограничения, если данный показатель в стране отправления больше или равен 16, и если в Эстонии он превысит это значение, то к жителям Эстонии начнут применять ограничения другие страны во время поездок.
В текущую неделю число ежедневно выявляемых новых случаев заражения в Эстонии начало снижаться, и к настоящему моменту показатель упал до 8,5, хотя неделя еще не закончилась.