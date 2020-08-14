Фигуристка Загитова пробивается на факультет журналистики с предпоследней суммой баллов

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова числится в списках на поступление в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Спортсменка поступает в московский филиал на очный факультет журналистики по специальности «Продюсирование и культурная политика», передает NEWSru.
Документ со списками на поступление опубликован на сайте приемной комиссии академии. Загитова претендует только на платное обучение. При этом сведений о согласии на зачисление в РАНХиГС от нее еще не поступало, уточняет "Интерфакс".
На сайте вуза опубликованы данные о вступительных испытаниях. По данным РАНХиГС, олимпийская чемпионка сдала экзамен по русскому языку на 51 балл и экзамен по обществознанию на 44 балла. Сумма в 95 баллов - это предпоследний результат среди всех поступающих по данной специализации. Абитуриент с первым результатом набрал 299 баллов.
Согласно опубликованным данным, у Загитовой нет преимущественного права на поступление, а также нет сведений об индивидуальных достижениях, которые могут дать дополнительные баллы абитуриентам при поступлении.
Напомним, что другая известная российская фигуристка - Алена Косторная - после завершения спортивной карьеры планирует стать нейрохирургом, чтобы черпать адреналин в рискованных операциях на мозге, за которые не берутся другие врачи.