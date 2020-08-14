Фигуристка Загитова пробивается на факультет журналистики с предпоследней суммой баллов

Документ со списками на поступление опубликован на сайте приемной комиссии академии. Загитова претендует только на платное обучение. При этом сведений о согласии на зачисление в РАНХиГС от нее еще не поступало, уточняет "Интерфакс".

На сайте вуза опубликованы данные о вступительных испытаниях. По данным РАНХиГС, олимпийская чемпионка сдала экзамен по русскому языку на 51 балл и экзамен по обществознанию на 44 балла. Сумма в 95 баллов - это предпоследний результат среди всех поступающих по данной специализации. Абитуриент с первым результатом набрал 299 баллов.

Согласно опубликованным данным, у Загитовой нет преимущественного права на поступление, а также нет сведений об индивидуальных достижениях, которые могут дать дополнительные баллы абитуриентам при поступлении.