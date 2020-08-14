Пт, 14.08.2020
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  • Тяжело пострадавшая в аварии на Лаагна-теэ собака Арина навестила медперсонал

Тяжело пострадавшая в аварии на Лаагна-теэ собака Арина навестила медперсонал

Арина.

ФОТО: Heiki Valner / Facebook

Защитник животных Хейки Валнер поделился фотографиями вчерашнего радостного воссоединения пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ собаки Арины и медперсонала на своей странице в Facebook. Пациентка, которой изначально не давали особой надежды на жизнь, пришла в клинику, чтобы продемонстрировать свои успехи: собака чудесным образом почти полностью выздоровела, пишет Lemmik.

Персонал больницы Tallinna Loomade Kiirabikliinik поприветствовал полюбившуюся им четвероногую пациентку. Все были тронуты, увидев Арину такой бодрой и веселой - еще свежо в памяти, в каком состоянии собака к ним попала.

Арине, конечно, понравилось оказанное ей внимание.

Арина с персоналом ветеринарной клиники.

ФОТО: Heiki Valner / Facebook

Арина серьезно пострадала в июне в дорожно-транспортном происшествии на Лаагна-теэ в Ласнамяэ, в результате которого два человека погибли и несколько человек получили ранения. Хотя сначала казалось, что ее дела плохи - собаке не давали больших надежд на жизнь, Арине, у которой был сломан позвоночник, сделали сложную операцию. Были осложнения, но теперь собака хорошо выздоравливает благодаря заботе владельца и физиотерапии.

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