Тяжело пострадавшая в аварии на Лаагна-теэ собака Арина навестила медперсонал

Персонал больницы Tallinna Loomade Kiirabikliinik поприветствовал полюбившуюся им четвероногую пациентку. Все были тронуты, увидев Арину такой бодрой и веселой - еще свежо в памяти, в каком состоянии собака к ним попала.

Арина серьезно пострадала в июне в дорожно-транспортном происшествии на Лаагна-теэ в Ласнамяэ, в результате которого два человека погибли и несколько человек получили ранения. Хотя сначала казалось, что ее дела плохи - собаке не давали больших надежд на жизнь, Арине, у которой был сломан позвоночник, сделали сложную операцию. Были осложнения, но теперь собака хорошо выздоравливает благодаря заботе владельца и физиотерапии.